Скрывавшийся 12 лет бывший архангельский чиновник задержан в Москве

В Москве задержали бывшего чиновника администрации Архангельской области Сергея Акулова по подозрению в получении крупной взятки. Мужчина скрывался от следствия около 12 лет и был объявлен в международный розыск. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что обвиняемый отказался давать показания. Двое других фигурантов дела были признаны виновными в пособничестве в получении должностным лицом взятки в крупном размере.

Как установило следствие, экс-начальник одного из отделов департамента по конкурентной политике Акулов предложил предпринимателю Андрею Сырцеву победу в конкурсе на закупку машин и оборудования для образовательного учреждения за незаконное вознаграждение. Посредником стал советник замглавы администрации региона по строительству Николай Беспалый.

Сырцева задержали, когда тот пытался передать часть взятки для Беспалова и Акулова. Однако Акулову удалось скрыться разу после возбуждения уголовного дела.