С бывшего полковника-миллиардера из ФСБ захотели взыскать 16,5 миллиарда рублей

Потерпевшие попросили взыскать с бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, 16,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В суде отметили, что иски будут рассмотрены по итогам самого дела бывшего полковника-миллиардера.

Ранее Черкалин признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.