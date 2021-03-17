Президента ФСБ арестовали

В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ), в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Першина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, бывший сотрудник госбезопасности пытался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

Основанием для возбуждения уголовного дела против Першина послужило заявление в правоохранительные органы Сергея Мелина, гендиректора ООО «Лагуна», занимающегося арендой недвижимого имущества. Першин рассказал Мелину, что в отношении него оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения. После этого он предложил посодействовать тому, чтобы силовики оставили его в покое, и запросил за это 24 миллиона рублей.

Мелин был хорошо знаком с господином Першиным, однако не поверил его словам и обратился в ФСБ. Дальнейшие переговоры проходили под контролем сотрудников спецслужбы. Суд арестовал президента фонда на два месяца.

Ранее полковника-миллиардера из ФСБ отправили под суд в Москве. Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.