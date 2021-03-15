Начальник изолятора получил дело из-за свидания товарища Деда Хасана

В отношении начальника изолятора временного содержания (ИВС) Майкопа, отпустившего одного из товарищей вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, на свидание с дочерью, возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

71-летний криминальный авторитет Владимир Волков (Волчок) встретился с родственницей под предлогом посещения врача. Глава изолятора распорядился вывести подследственного арестованного вора в законе из учреждения для посещения частной клиники.

В больнице Волчок долгое время находился без надзора и общался со своей дочерью — конвоиры расковали его и стояли в стороне.

Отмечается, что поведение начальника ИВС было незаконным. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 286 («О превышении должностных полномочий») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.