Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов

Госдепартамент США в пять раз увеличил сумму денежного вознаграждения за информацию о главном киргизском воре в законе Камчибеке Кольбаеве, также известном в криминальных кругах как Камчи или Коля Киргиз. Об этом сообщает ТАСС.

За сведения, которые помогут арестовать и осудить Камчи или разрушить его криминальные схемы получения дохода, американские власти готовы выплатить пять миллионов долларов. Ранее за такую информацию обещали один миллион.

По версии следствия, в 2000 году Кольбаева приговорили к 25 годам тюрьмы за покушение на жизнь его тогдашнего криминального босса и убийство еще двух человек. Однако, отбыв за решеткой шесть лет, Камчи сбежал. Спустя два года его короновали.

Последний раз вор в законе был арестован в октябре 2020 года в Бишкеке за создание преступной организации, затем его отпустили под подписку о невыезде.

По данным Госдепа США, Камчибек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих верхушку гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).

В 2016 году Кольбаев поменял паспорт и стал Асанбеком Камчи.

В 2018 году решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева Колю Киргиза признали в России персоной нон грата и запретили ему въезд на территорию Российской Федерации.