Суд отпустил задержанного за создание ОПГ вора в законе Колю Киргиза

Бишкекский городской суд отпустил вора в законе Камчы Кольбаева, известного как Коля Киргиз, под подписку о невыезде. Об этом изданию Sputnik сообщила пресс-секретарь суда Айсулуу Жаасынова.

По ее словам, мера пресечения авторитету была изменена на заседании 2 марта.

Кольбаева задержали 22 октября 2020 года в спортивном клубе Бишкека по подозрению в создании организованной преступной группы (ОПГ). Тогда вновь назначенный председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики Камчыбек Ташиев заявил, что если Кольбаев будет нарушать закон, то будет наказан, писал «Коммерсантъ».

В ноябре прошлого года вора в законе по состоянию здоровья перевели из СИЗО в колонию №47, считающуюся элитной в республике.

По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).

После обвинений в связях с авторитетом в отставку ушел спикер парламента Киргизии Ахматбек Келдибеков. В Киргизии против Коли Киргиза и его подручных возбуждено уголовное дело о похищении человека, разбое, создании преступного сообщества. До 2013 года он скрывался от властей в ОАЭ, но затем добровольно вернулся в Киргизию. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы, но позже наказание суд смягчил до трех лет.

В 2016 году Кольбаев поменял паспорт и стал Асанбеком Камчи.

В 2018 году решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева Колю Киргиза признали в России персоной нон грата и запретили ему въезд на территорию Российской Федерации.