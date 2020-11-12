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Главного вора в законе Киргизии заподозрили в симуляции болезни на зоне

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Камчи Кольбаев
Камчи Кольбаев
Фото: Mzk1.ru

Главного преступного авторитета Киргизии, 45-летнего Камчибека Асанбека, известного в криминальном мире, как вор в законе Камчы Кольбаев или Коля Киргиз, заподозрили в симуляции болезни на зоне. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

В интернете появилось видео праздника, устроенного в исправительной колонии (ИК-47) в Киргизии. На видео среди сидящих за праздничным столом зеков оказался и Коля Киргиз, который выглядит вполне здоровым. При этом следствие заявляло, что авторитет оказался в ИК-47 из-за плохого состояния здоровья, куда его перевели из следственного изолятора. Причины, по которым ему нельзя было оказать медицинскую помощь в СИЗО-1, не уточнялись.

По данным издания, ИК-47 в Киргизии считается элитной колонией, именуемой «больничкой». Ранее здесь отбывал наказание бывший глава республики Алмазбек Атамбаев, а также многие авторитетные представители криминального мира республики.

О задержании Камчибека Асанбека сообщалось 23 октября. Вор в законе был задержан в Бишкеке по подозрению в создании преступной группировки. В рамках досудебного производства Кольбаева на 48 часов поместили в СИЗО.

По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»). В 2018 году решением министра внутренних дел России Владимира Колокольцева Колю Киргиза признали в России персоной нон грата и запретили ему въезд на территорию Российской Федерации.

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