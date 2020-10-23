Задержан главный киргизский вор в законе

В Бишкеке задержали киргизского вора в законе Камчибека Асанбека, также известного в криминальных кругах как Камчы Кольбаева или Коля Киргиз. Об этом сообщает Vesti.kg со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Авторитета заподозрили в создании преступной группировки. В рамках досудебного производства Кольбаева на 48 часов поместили в СИЗО.

По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).

Ранее сообщалось, что главному киргизскому вору в законе закрыли въезд в Россию. Решением министра внутренних дел Владимира Колокольцева Кольбаева в 2018 году признали в России персоной нон грата.