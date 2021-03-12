На главного вора в законе Белоруссии завели дело за нападение на бойца спецназа

На главного белорусского вора в законе Александра Кушнерова, известного в криминальной среде как Саша Кушнер, или Пальто, завели уголовное дело за нападение на бойца спецназа во время задержания в Минске. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает портал «Сильные новости».

В отношении Кушнерова возбуждено уголовное дело по статье 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») УК Белоруссии. В настоящее время он находится на свободе под подпиской о невыезде. Отмечается, что за последний год Кушнера нередко задерживали на его сходках, но затем отпускали.

17 февраля в Минске Кушнеров отбивался от спецназа ножом. Он сопровождал двух представителей российского криминального авторитета, обеспечивая их безопасность во время пребывания в Белоруссии. В дальнейшем один из россиян должен был вместе с Кушнеровым лететь в Турцию для так называемой коронации. Несмотря на оказанное сопротивление, трое авторитетов были задержаны и помещены в изолятор.

Александр Кушнеров был коронован в 2011 году кланом Аслана Усояна (Дед Хасан) в противовес белорусским авторитетам Александру Тимошенко (Тимоха) и Дмитрию Галееву (Галей). Впоследствии Кушнер занял лидирующую позицию в уголовном мире Белоруссии, но веса в криминальном мире ему это не добавило.