Вор в законе Лавасоглы Батумский стал куратором криминального мира Белоруссии

Грузинский вор в законе Миндия Горадзе, известный в криминальных кругах как Лавасоглы Батумский, стал внешним куратором криминального мира Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Последние шесть месяцев Горадзе провел в СИЗО №1 Минска и успел хорошо изучить процессы, происходящие в криминальном мире республики. Вор в законе освободился из изолятора в начале января и покинул Белоруссию, но успел закрепить в стране своего «положенца» (представителя) Александра Позняка.

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Позняк, в свою очередь, является приближенным вора в законе Олега Герасимовича (Муму) — они вместе были арестованы за поножовщину в казино «Венеция» в Орше, которая произошла в минувшем ноябре.

Во время пребывания в минском СИЗО №1 Горадзе направлял представителям криминала страны «малявы» (воровские послания), в которых говорил о недовольстве, нарастающем в преступном мире Белоруссии, и призывал по всем вопросам обращаться только к нему.

При этом Горазде отмечал, что не считает действующими ворами в законе ни Александра Кушнерова (Саша Кушнер), главного белорусского криминального авторитета, ни его основного конкурента Павла Алексеевича (Паштет Минский). При этом, как отмечает источник «Прайм Крайм», о себе в СИЗО №1 Горадзе оставил весьма яркую память.

В частности, в знак протеста он дважды зашивал себе рот — как отмечает источник, благодаря таким поступкам среди криминальных авторитетов Белоруссии Горадзе «даже не с кем поставить в один ряд». При этом тот факт, что вор в законе заявил о себе как о кураторе белорусского криминала, является болезненным ударом по Александру Кушнерову.

Фактически Горадзе стал первым сторонним вором в законе, который погрузился в преступный мир Белоруссии, не признал власть Кушнерова и отстранил его ставленников.