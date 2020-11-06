Вора в законе Муму задержали за драку на ножах с авторитетом Морозиком

В Белоруссии за поножовщину задержан 46-летний Олег Герасимович, известный в криминальном мире как вор в законе Муму. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, Герасимовича подозревают в совершении злостного хулиганства и нанесении тяжких телесных повреждений. В МВД сообщили, что Муму устроил драку на ножах с криминальным авторитетом по кличке Морозик в одном из игровых клубов в городе Орша в апреле 2020 года, где 37-летний Морозик является смотрящим. В настоящее время Муму задержан и находится под стражей.

30 апреля сообщалось, что драка между ворами произошла в казино «Венеция». Побоище переросло в поножовщину. Морозик является сторонником вора в законе Александра Кушнерова (Кушнер Гомельский), который считается главным криминальным авторитетом Белоруссии. Морозик может быть причастен к избиению авторитета Юрия Островского (Островок) — старого знакомого Олега Герасимовича, и он решил отомстить за избиение товарища.

Материалы по теме «За ним стояла милиция и половина братвы» Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?

Муму неоднократно был задержан и отбывал наказания за различные правонарушения как на территории Белоруссии, так и в России. Он получил воровскую корону в 2012 году на сходке криминальных авторитетов в Объединенных Арабских Эмиратах. Но через три года, в 2015 году, другая воровская сходка в Турции лишила четверых белорусских воров в законе, в том числе и Муму, воровского титула.