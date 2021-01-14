По делу об убийстве вора в законе Япончика арестовали новых фигурантов

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте новых фигурантов дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия в отношении двоих обвиняемых Бутбы Астамура и Папавы Нугзара. Им заочно предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и незаконном обороте оружия.

У фигурантов двойное гражданство — России и Республики Абхазии. Они объявлены в международный розыск. Их возьмут под стражу после задержания на территории России либо с момента экстрадиции на в страну.

9 декабря 2020 года замглавы Следственного комитета России (СКР) Ростислав Рассохов назвал мотив убийства Иванькова. По его словам, организатором преступления считается криминальный авторитет Илья Симония (Махо), который испытывал личную неприязнь к Япончику.

«Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — пояснил Рассохов.

Весной Махо было заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он объявлен в розыск.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из московского ресторана и был застрелен. Пуля попала ему в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.