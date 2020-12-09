Установлен мотив убийства вора в законе Япончика

Мотивом убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) стала личная неприязнь к нему организатора преступления, Ильи Симонии (Махо). Это установили специалисты Следственного комитета (СК), заявил в беседе с газетой «Коммерсантъ» замглавы ведомства Ростислав Рассохов.

«Конфликт между ними начался еще в 1980-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — пояснил Рассохов, добавив, что в ходе расследования не была выявлена причастность убийц Япончика к гибели Аслана Усояна (Деда Хасана) в 2013 году.

21 апреля стало известно, что организатором убийства вора в законе следствие считает Симонию. Махо было заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он был объявлен в розыск.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из московского ресторана и был застрелен. Пуля попала ему в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.