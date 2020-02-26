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Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок

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Вячеслав Иваньков (Япончик)
Вячеслав Иваньков (Япончик)

Второй соучастник убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, оказался неоднократно судимым вором-домушником. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 39-летний уроженец Цхинвала Каха Газзаев отбывал срок за хищение восьми зубных коронок, три из которых — золотые, и полотенца, не представляющего материальной ценности. Рецидивист настаивает, что он был лишь вором, который за считанные секунды может вскрыть любой дверной замок. Он крал, в основном, ювелирные изделия и деньги.

Похититель коронок отрицает свою причастность к убийству Япончика.

Газзаев был осужден в 2016 году в особом порядке на один год за крупную квартирную кражу. Через два года ему дали уже пять лет колонии строгого режима за кражу из семи квартир. Наказание домушник отбывал в Самарской области, откуда его этапировали два месяца назад в Москву и поместили в спецблок СИЗО «Матросская тишина». Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе ОПГ, а также в незаконном хранении оружия. Суд удовлетворил ходатайства следствия и арестовал его на два месяца.

Арестованный 6 февраля по делу об убийстве Иванькова криминальный авторитет Муртаз Шадания также не признает своей вины. Он известен тем, что промышлял «ломщиком» — мошенником в Южном порту Москвы.

На обоих фигурантов показания дала некая Ованесова, которую адвокаты обвиняемых считают сомнительным источником информации, заявляя, что она якобы является наркоманкой и отбывает срок.

25 февраля Следственный комитет России сообщил, что Газзаев, по версии следствия, предоставил сообщникам винтовку и, в момент покушения на Япончика, был на месте преступления, наблюдая за прилегающей территорией.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из ресторана и был застрелен неизвестным. Пуля попала ему в живот. Япончика госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

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