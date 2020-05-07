Силовые структуры
 
Собянин ввел обязательное ношение масок
Последние новости
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Умер заявивший о восстании сил ада против Путина священник
Джигурда бросил вызов Емельяненко
Украина решила избавиться от монополии ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу
Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Успешная модель бросила карьеру ради спасения пенсионеров от коронавируса
Новости партнеров

Задержан новый фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу нового фигуранта уголовного дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом в четверг, 7 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суд доставлен Джамбула Джанашия, которому предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и убийстве. Следственный комитет России просит избрать ему меру пресечения до 6 июля.

21 апреля сообщалось, что организатором убийства Япончика следствие считает российского авторитета Илью Симонию (Махо). Суд выдал санкцию на его заочный арест. Он будет заключен под стражу на два месяца, как только окажется на территории России по собственной воле или вследствие экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он объявлен в розыск.

Басманный суд Москвы санкционировал арест другого предполагаемого соучастника убийства, трижды судимого 57-летнего уроженца Абхазии Муртаза Шадании. Он свою вину не признал и заявил при избрании меры пресечения, что якобы стал жертвой оговора свидетельницы.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из московского ресторана и был застрелен. Пуля попала ему в живот. Его госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван организатор убийства вора в законе Япончика
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
В Москве задержан соучастник убийства вора в законе Япончика
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:07 5 мая
Теплоход «Армения»

«Все смешалось в неописуемом кошмаре»

В Черном море нашли потопленный фашистами теплоход «Армения». Тайна его гибели открылась через 80 лет
16:04Сегодня

Дочь одного из богатейших россиян поймали в закрытом пансионате Росгвардии

16:29Сегодня

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» уличили в рэкете полицейского из мести

13:15Сегодня

Заподозренный в убийствах бизнесмен Быков порассуждал о работе главой ФСБ

Силовые структуры00:00 1 мая
Фрэнсис Пауэрс

«Я почувствовал глухой взрыв сзади»

Шестьдесят лет назад над СССР сбили американский самолет-разведчик. Это изменило ход холодной войны
13:00Сегодня

Лидер преступного мира России обматерил Кобу Краснодарского и не признал вором

11:59Сегодня

СКР рассказал о деятельности Быкова во главе ОПГ в 90-х

11:53Сегодня

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийствах российского политика

Силовые структуры00:01 3 мая
Спектакль «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»

«Дьявол не так глуп, чтобы вселяться в сумасшедших»

Психиатрия веками боролась с инакомыслящими. Их жгли огнем и сажали на цепь
11:04Сегодня

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

10:42Сегодня

Полковник ФСБ получал в обед по 100 тысяч евро от генерала военной контрразведки

09:19Сегодня

Российского предпринимателя Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийствах

Россия
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
Москвич проехал на эвакуаторе и получил штраф
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»
Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Уточнены суммы штрафов за нарушение «масочного» режима в Москве
Место происшествия«Каждый день думаю о погибших»
Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
Все материалы
Мир
ВОЗ забеспокоилась из-за роста числа заражений коронавирусом в России
Турция поставила Британии 400 тысяч опасных для медиков защитных костюмов
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Глава канцелярии Меркель предрек пандемию до конца года
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Опубликовано видео с места отравления газом 5 тысяч индийцев
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Российская экономика повторила рекорды Европы
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Российская нефть резко подорожала
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный за убийство и разбой совершил побег из российской больницы
Теплоход «Армения»«Все смешалось в неописуемом кошмаре»
В Черном море нашли потопленный фашистами теплоход «Армения». Тайна его гибели открылась через 80 лет
Осужденного по делу Шакро Молодого полковника СК досрочно освободили
Напавшего на полицейского и отпущенного судом россиянина обвинили в поножовщине
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Лановой призвал российских следователей участвовать в «Бессмертном полку» онлайн
Фрэнсис Пауэрс«Я почувствовал глухой взрыв сзади»
Шестьдесят лет назад над СССР сбили американский самолет-разведчик. Это изменило ход холодной войны
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом
Александр Ягубкин«Тайсону повезло — мы с ним не встретились»
Советского боксера лишили Олимпиады и боя с Майком Тайсоном. Он связался с бандитами и умер в нищете
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Туктамышева высказалась о съемках в откровенных фотосессиях
Все материалы
Культура
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
«Невероятная трагедия для каждого патриота»
Промывка мозгов и теория заговора. Чем объясняли распад СССР
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Kate NVЭти деньги в огне
Мир без капитала, кошмар шахтера и домашнее насилие по-русски: главная музыка месяца
В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны
Так победим
«Бессмертный полк», здоровый Лещенко и мэр-наркоман: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Все материалы
Интернет и СМИ
В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Пиратские хроники
 
Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Девочка написала непристойную песню о пятой точке и стала звездой
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Все материалы
Ценности
Модель с заболеванием кожи станцевала в бикини на камеру в изоляции
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Модели устроили дефиле в купальниках во дворах своих домов во время изоляции
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Блогерша отстригла челку вслед за самой красивой женщиной и насмешила фанатов
«За один вечер он мог объехать сразу трех женщин»
Как французский президент жил на две семьи и съедал горы устриц ради любовниц
Фото сбросившей несколько десятков килограммов Адель в мини-юбке удивило фанатов
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Рыболов 30 минут боролся с огромной щукой
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Ревнивый мужчина заставил возлюбленную набить татуировку со своим именем
Все от лукавого
Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Обнаженный мужчина сразился с огромным питоном ради спасения котенка
Все материалы
Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
Автомобили с «обрубленным хвостом»
Что такое «Хвост Камма» и при чем тут инженеры довоенной Германии?
Стали известны названия будущих моделей Lada
Восемь концептов с кузовами-трансформерами
Направление, которое всерьез прорабатывали в девяностых, зашло в тупик
Показана «самая американская» Alfa Romeo за 51 миллион рублей
Одноразовые автодромы
С каких трасс Формула-1 ушла после первой же гонки
В Росиии заработала подписка на «Буханку» и УАЗ Патриот
Все материалы
Дом
Илон Маск начал избавляться от недвижимости в США
«Почта России» задумала переезд
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
В России начали штрафовать за незаконную перепланировку
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
Российский регион определил объем экспорта за год
Молодые российские ученые получат полумиллионные гранты
Российский бизнес подал 35 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов
Все материалы