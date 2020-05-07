Задержан новый фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу нового фигуранта уголовного дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом в четверг, 7 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суд доставлен Джамбула Джанашия, которому предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и убийстве. Следственный комитет России просит избрать ему меру пресечения до 6 июля.

21 апреля сообщалось, что организатором убийства Япончика следствие считает российского авторитета Илью Симонию (Махо). Суд выдал санкцию на его заочный арест. Он будет заключен под стражу на два месяца, как только окажется на территории России по собственной воле или вследствие экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство») и по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение оружия»). Он объявлен в розыск.

Басманный суд Москвы санкционировал арест другого предполагаемого соучастника убийства, трижды судимого 57-летнего уроженца Абхазии Муртаза Шадании. Он свою вину не признал и заявил при избрании меры пресечения, что якобы стал жертвой оговора свидетельницы.

Вечером 28 июля 2009 года Иваньков вышел из московского ресторана и был застрелен. Пуля попала ему в живот. Его госпитализировали и прооперировали, но он не оправился от ранения и скончался 9 октября того же года в московской клинике.

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