Опровергнута связь между убийствами воров в законе Япончика и Деда Хасана

Связь между убийствами воров в законе Вячеслава Ивванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана) опровергнута в ходе расследования. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов.

По его словам, следствием не получена информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана.

Тем не менее спустя 11 лет после убийства Иванькова установлены все лица, причастные к организации и совершению преступления. Четверо фигурантов арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Рассохов отметил, что все они уроженцы Закавказья.

Изначально убийство Япончика связывали с покушением на Деда Хасана, указывает «Вести.ру». За несколько лет до преступления у них возник конфликт с кланом воров в законе из Грузии, в частности Тариэлом Ониани (Таро). Предполагалось, что Иваньков пал жертвой этой войны.

Ранее 10 декабря Рассохов рассказал, что на след убийц Япончика вышли благодаря современным средствам криминалистики и возможностям молекулярной генетики. По горячим следам преступление не удалось раскрыть во многом из-за несовершенства техники.

Криминального авторитета застрелили на выходе из московского ресторана «Тайский слон» в 2009 году. Аслан Усоян умер в январе 2013 года в реанимации Боткинской больницы после ранения в голову в центре Москвы. Киллер стрелял в него у ресторана «Старый фаэтон».

9 декабря стало известно о мотиве убийства Япончика. Его убили по причине личной неприязни организатора преступления Ильи Симонии (Махо). Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск.