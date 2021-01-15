В Турции арестованы подозреваемые в убийстве главного вора в законе Азербайджана

В Стамбуле арестованы Али Мовланлы и Расул Гасанов, подозреваемые в убийстве главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Об этом сообщает Haqqin.az.

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Граждан Азербайджана задержали в турецком аэропорту. Они пытались улететь на Украину.

По данным полиции, Мовланлы и Гасанов за несколько дней до устранения Гули встретились с исполнителем убийства, Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). Сам Зейналов отказывается называть имена заказчиков и утверждает, что убил главного вора в законе Азербайджана из личной неприязни.

По данным портала, оба задержанных — представители клана вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский), убитого, как считается, по приказу Гули в 2016 году.

По основной версии, родственники Ленкоранского профинансировали преступление, желая отомстить, а организатором убийства был Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский), которому в 2017 году по указу Гули отрезали ухо.

20 августа стало известно об убийстве главного вора в законе Азербайджана. Его застрелили в гостиничном номере в Анталии. В момент убийства Гули сидел спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу, Хагана Зейналова (Хан Бакинский), никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Воспользовавшись суматохой, Зейналов сбежал, но вскоре его поймали турецкие полицейские.