Российская чиновница предложила дать ей взятку кроссовками

Чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предложила предпринимателю расплатиться с ней кроссовками, чтобы не составлять на него протокол об административном правонарушении в его магазине. Об этом сообщает URA.

Согласно материалу, сотрудница мэрии в Октябрьском районе, имя которой не раскрывается, отправилась в местный торговый центр с целью проверить предприятие на предмет нелегальной продажи обуви. Так, женщина предложила некоему бизнесмену дать ей взятку, чтобы не фиксировать нарушения правил торговли. Мужчина, в свою очередь, рассказал об этом случае в прокуратуре. По его словам, стоимость кроссовок, о которых идет речь, составляет 4,5 тысячи рублей.

«Главный специалист администрации направилась в торговый центр в сопровождении своего супруга. При этом муниципальная служащая протокол составлять не стала, предложив предпринимателю передать ей без оплаты пару мужской обуви, которую выбрал ее супруг», — сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Материалы проверки прокуратура передала в полицию, которая возбудило уголовное дело о мелком мошенничестве. «Это просто позор! В шоке все здесь мы. У нас поселок маленький, и я за 30 лет первый раз такое слышу», — прокомментировала ситуацию глава городского поселения Талинки Ирина Криворученко.

В декабре 2020 года стало известно, что россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей. Согласно исследованию BrandMonitor, продажи оригинальной продукции при этом достигли 150 миллиардов рублей. Несмотря на это, в 2020 году покупатели стали меньше денег тратить на кроссовки по сравнению с 2019 годом.