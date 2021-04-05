Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ решили судить в особом порядке

Бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, решили судить в особом порядке. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что такая мера позволит ему получить более мягкое наказание.

Ранее потерпевшие попросили взыскать с Черкалина 16,5 миллиарда рублей.

22 марта стало известно, что обвиняемый признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.