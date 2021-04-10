Московский таксист выстрелил в прохожего из-за замечания

В Москве водитель такси выстрелил в прохожего из-за сделанного замечания. Как сообщает РЕН ТВ, это произошло на Алтуфьевском шоссе.

Мужчина сделал таксисту замечание из-за того, что машина заехала на тротуар. После этого водитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в прохожего. Одна из пуль попала мужчине в бедро, его пришлось госпитализировать. Таксист с места происшествия скрылся. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее в апреле стало известно, что столичный таксист изнасиловал заснувшую пассажирку. Женщина рассказала правоохранителям, что возвращалась с корпоратива и вызвала такси через приложение неподалеку от станции метро «Белорусская». Она указала домашний адрес и села в машину, однако заснула в дороге, так как «была пьяна». По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.

Мужчину задержали. Подозреваемым оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».