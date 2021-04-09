Россия
 
Последние новости
Франция призвала Россию объяснить передвижение войск на границе с Украиной
Жириновский назвал жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже маразмом
В МИД прокомментировали возможную отправку кораблей США в Черное море
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Pfizer и BioNTech подали запрос на использование вакцины для подростков
Tequilajazzz сыграет «Целлулоид» в Москве
Глава ДНР оценил готовность Украины к масштабной войне в Донбассе
Стало известно о планах ФБР по применению «акта Родченкова» на Олимпиаде в Токио
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании», — сказал собеседник.

Женщина рассказала правоохранителям, что возвращалась с корпоратива и вызвала такси через приложение неподалеку от станции метро «Белорусская». Она указала домашний адрес и села в машину, однако заснула в дороге, так как «была пьяна». По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.

Мужчину задержали днем в пятницу, 9 апреля. Насильником оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

7 апреля водитель маршрутного такси в Подмосковье назвал севшую в салон школьницу проституткой и высадил ее, вернув деньги за проезд. Подросток была одета в куртку и джинсы. В итоге ребенку пришлось идти пешком.

Ранее сообщалось, что каждый третий водитель такси сталкивался с суеверными пассажирами, которые просят поменять маршрут, если перед машиной пробежала черная кошка. Сами таксисты также верят в приметы и соблюдают определенные ритуалы на работе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские таксисты рассказали о своих ритуалах и суевериях в поездках
Водитель назвал российскую школьницу проституткой и высадил из маршрутки
В России выросло число смертей в авариях с таксистами