Водитель назвал российскую школьницу проституткой и высадил из маршрутки

Водитель маршрутного такси в Подмосковье назвал севшую в салон школьницу проституткой и высадил ее, вернув деньги за проезд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство начало проверку после появления информации об инциденте в прессе. «Из опубликованной информации следует, что несовершеннолетняя села в маршрутное транспортное средство в городском округе Жуковский. Через некоторое время водитель маршрутки оскорбил ее и отказался везти», — говорится в сообщении.

Ранее 7 апреля о случившемся написал «Московский комсомолец». По информации издания, днем 5 апреля девочка села в маршрутку и спустя некоторое время осталась одна в салоне. Водитель объявил ей, что не повезет ее одну, потому что она похожа на проститутку. При этом подросток была одета в куртку и джинсы. В итоге ребенку пришлось идти пешком.

7 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. За это водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, должностному лицу — в 20-30 тысяч.