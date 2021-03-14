Российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

13-летнего российского школьника без денег высадили из маршрутки в Магадане на мороз. Прокуратура Магаданской области начала поверку по факту действий водителя, говорится на сайте ведомства.

У подростка не оказалось денег на транспортной карте, в результате водитель выгнал его на одной из остановок несмотря на то, что на улице было минус 20 градусов.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию на контроль. «Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. Двадцать шестой маршрут, остановка "Северное сияние". Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию», — цитирует Носова РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили внести административную ответственность за нарушение запрета о высадке из транспорта детей-безбилетников. Для водителя и кондуктора предлагается ввести штраф в размере 10 тысяч рублей, для представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля должностных лиц — 50 тысяч рублей.

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.

Перед этим в нескольких городах происходили похожие инциденты. Так, кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда в 20-градусный мороз. В феврале в Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на 17-градусный мороз из-за крупной купюры (500 рублей).