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В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России в воскресенье, 7 марта, вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.

Закон касается лиц, не достигших 16-летия. Тем же законом контролеров наделили правом требовать у безбилетников документы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью.

1 марта кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда. В результате ребенок оказался в темное время суток, при этом на улице было минус 20 градусов

18 февраля в Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на 17-градусный мороз из-за крупной купюры. Мать мальчика рассказала, что дала ребенку с собой 500 рублей одной купюрой, так как у нее не было мельче.

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