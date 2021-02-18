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Водитель автобуса выгнал российского школьника на мороз из-за крупной купюры

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

В Смоленске водитель маршрутного автобуса выгнал школьника на мороз из-за крупной купюры. Об этом мать мальчика рассказала в соцсетях. Об этом пишет агентство «О чем говорит Смоленск».

По словам россиянки, она дала ребенку с собой 500 рублей одной купюрой, так как у нее не было мельче. Женщина добавила, что на день сыну выделяет около 300 рублей.

Водитель выгнал мальчика из маршрутки при температуре минус 17 градусов, уточнила она.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Ведомство начало проверку.

16 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете на высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета. Высаживать также запретят детей, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия случаев, когда детей высаживали из общественного транспорта в темноту или на мороз, если они не могли оплатить проезд.

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