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Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о запрете высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения будут внесены в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепят действующие в регионах ограничения на федеральном уровне. Высаживать из транспорта запретят безбилетников младше 16 лет и детей, которые находятся в транспорте без сопровождения взрослых.

Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни — нередко в темноте и на морозе — из-за того, что не имели возможности оплатить проезд. В частности, в конце января в Южно-Сахалинске водитель маршрутки за ногу выволок школьника из салона, потому что у него не сработал проездной билет. На появившихся в сети кадрах видно, что мальчик пытался отбиваться, но мужчина все равно грубо столкнул его с сиденья и пинками вытолкал на улицу.

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