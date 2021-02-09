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В России запретят высаживать детей без билета из общественного транспорта

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров-безбилетников моложе 16 лет, сообщает ТАСС.

Инициатива о поправках принадлежала правительству. Изменения будут внесены в устав автомобильного и городского наземного транспорта.

Спикер парламента Вячеслав Володин в разговоре с журналистами указал, что в стране были случаи, когда у детей не было денег на билет, и их выгоняли на мороз в нескольких километрах от нужной остановки. «Недопустимо ребенка, который едет один, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — сказал Володин.

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