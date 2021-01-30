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Российская таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы

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Российская таксистка вступила в конфликт с пассажирами, которые ехали с траурных мероприятий, прервала поездку и высадила их посреди трассы. Видеозапись и подробности произошедшего опубликовал портал «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел в среду, 27 января, в одном из районов Новосибирска. Одна из участниц случившегося, Анастасия Васильева, рассказала, что после похорон отца вызвала автомобиль для себя и матери, при посадке в машину у нее при себе был пакет с оставшимися на поминках продуктами и алюминиевая банка с безалкогольным напитком.

«Водитель начала кричать, что это пиво. Она попросила выйти из машины, остановила ее и завершила поездку. Так у меня сняли деньги за поездку, которая не состоялась», — поделилась девушка и добавила, что впоследствии женщина-водитель начала грубо ругаться с пассажирами, затем выхватила банку и облила содержимым клиентку.

Вдобавок таксистка, по словам Васильевой, пыталась отобрать телефон. На размещенных в сети кадрах конфликта видно, как она угрожает автору ролика. В результате женщина высадила девушку и ее мать посреди оживленной дороги, пнула их пакет с продуктами и уехала.

Известно, что представители агрегатора такси позже вернули Васильевой деньги за поездку, подчеркнув, что также намерены «провести разговор» со своей сотрудницей.

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