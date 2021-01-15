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Таксист попытался изнасиловать пассажира-подростка в Санкт-Петербурге

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Петербургский таксист пытался изнасиловать пассажира-подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам отца мальчика, его 17-летний сын вызвал такси, чтобы поехать по своим делам. Водитель заблокировал двери и отвез пассажира не по адресу. Потом он пытался силой заставить мальчика удовлетворить собственные желания.

Подростку удалось вырваться из машины. Вскоре полицейские нашли подозреваемого, им оказался 23-летний уроженец Узбекистана.

Ранее жительница Санкт-Петербурга рассказала, что таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, начал в дороге смотреть порнофильм и мастурбировать. Его задержали и взяли биологические образцы, чтобы проверить причастность к преступлениям подобного характера. Техподдержка сервиса в свою очередь предложила девушке три промокода на скидку и компенсировала стоимость поездки.

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