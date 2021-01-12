Россиянка села в такси и сняла на видео мастурбирующего водителя

В Санкт-Петербурге местная жительница заказала такси до аэропорта и сняла на видео, как таксист при ней смотрит порно и мастурбирует. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам девушки, в начале поездки водитель спросил, не торопится ли она. Затем он начал задавать ей личные вопросы. В какой-то момент девушка услышала звуки из порнофильма — водитель смотрел видео в телефоне. Гаджет лежал рядом с рычагом переключения передач справа, автомобилем мужчина управлял левой рукой.

Потом таксист спросил, когда у пассажирки был «первый постель». Она отказалась отвечать на этот вопрос, и водитель сделал видео на телефоне погромче и начал мастурбировать прямо при ней. Вскоре мужчина спросил, не холодно ли девушке на заднем сиденье, объяснил, что сам мерзнет, и резко остановил автомобиль, чтобы помастурбировать.

Шокированная пассажирка, снимая происходящее на видео, просила водителя продолжить движение, потому что ей нужно было успеть на регистрацию. Как ей удалось уговорить таксиста довезти ее до аэропорта, девушка не уточнила.

В техподдержке сервиса, через который было заказано такси, девушке предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. В компании «Ситимобил» сообщили «Ленте.ру», что водителя заблокировали «без права на восстановление». Кроме того, если пассажирка решит обратиться в правоохранительные органы, то сервис окажет им необходимое содействие.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая передумала с ним ехать. После этого он отобрал у девушки 900 рублей и потребовал еще пять тысяч за отмену вызова. Он проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы и уехал.