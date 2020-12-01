Россия
 
Последние новости
В НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России
Президент Венгрии обвинил Сороса в кознях против Европы
Пойманный на ночной оргии депутат Европарламента оказался противником гей-браков
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 9 тысяч 
Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Германии
«Локомотив» проиграл в матче Лиги чемпионов
Актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут
Раскрыто состояние российских дипломатов после взрыва автомобиля в Кабуле
Раскрыта цена «убийцы флагманов» от Xiaomi
Новости партнеров
Прослушать новость

Таксист наехал на ногу недовольной прибывшим авто россиянке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

В Вологде таксист поругался с возмущавшейся пассажиркой и наехал ей на ногу. Об этом происшествии сообщает Telegram-канал Hue.

По данным канала, россиянка по имени Анастасия ехала на такси домой из стоматологической клиники. В пути она поняла, что по ее заказу прибыл автомобиль не комфорт-класса, а ниже. Свои претензии она высказала водителю Ивану. В ответ таксист стал в грубой форме высказывать свое недовольство.

Когда Анастасия выходила из автомобиля, водитель не дал ей вовремя закрыть дверь и отойти, а сразу же поехал. Пострадавшая вызвала на место инспекторов ДПС и рассказала им о случившемся. Те объяснили ей, что инцидент зафиксировали камеры, а значит, таксиста найдут и накажут.

Пассажирка получила перелом лодыжки, ей наложили гипс. В полицию она не обращалась, но встретилась со своим адвокатом. Она хочет, чтобы наказание понес как водитель, так и компания-агрегатор такси, сотрудники которой лишь выслали ей документы на страховку.

Ранее в октябре ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на то, что водитель такси в Москве выгнал ее из машины после того, как отказался надеть маску. Водонаева заявила, что обескуражена «наглостью и хамством», и обратилась к агрегатору с просьбой объяснить водителям важность ношения масок в период пандемии коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Таксист отказался высаживать россиян без оплаты и довел ребенка до истерики
Таксист выгнал россиянку с инвалидностью из машины
Еще одна россиянка с криками «Вези меня!» обматерила таксиста и попала на видео