Таксист наехал на ногу недовольной прибывшим авто россиянке

В Вологде таксист поругался с возмущавшейся пассажиркой и наехал ей на ногу. Об этом происшествии сообщает Telegram-канал Hue.

По данным канала, россиянка по имени Анастасия ехала на такси домой из стоматологической клиники. В пути она поняла, что по ее заказу прибыл автомобиль не комфорт-класса, а ниже. Свои претензии она высказала водителю Ивану. В ответ таксист стал в грубой форме высказывать свое недовольство.

Когда Анастасия выходила из автомобиля, водитель не дал ей вовремя закрыть дверь и отойти, а сразу же поехал. Пострадавшая вызвала на место инспекторов ДПС и рассказала им о случившемся. Те объяснили ей, что инцидент зафиксировали камеры, а значит, таксиста найдут и накажут.

Пассажирка получила перелом лодыжки, ей наложили гипс. В полицию она не обращалась, но встретилась со своим адвокатом. Она хочет, чтобы наказание понес как водитель, так и компания-агрегатор такси, сотрудники которой лишь выслали ей документы на страховку.

Ранее в октябре ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась на то, что водитель такси в Москве выгнал ее из машины после того, как отказался надеть маску. Водонаева заявила, что обескуражена «наглостью и хамством», и обратилась к агрегатору с просьбой объяснить водителям важность ношения масок в период пандемии коронавируса.