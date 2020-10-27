Водонаева пожаловалась на выгнавшего ее из такси водителя без маски

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что водитель такси в Москве выгнал ее из машины после того, как отказался надеть маску. Видеозапись инцидента она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram, сопроводив ее письменными комментариями.

По словам ведущей, водитель отказался надеть маску, заявив, что Водонаева «едет в безопасности». Между ними началась перепалка, в результате которой таксист остановил машину и заставил знаменитость покинуть транспортное средство, отказавшись везти ее дальше. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», — сказал он.

Водонаева заявила, что обескуражена «наглостью и хамством», и обратилась к агрегатору с просьбой объяснить водителям важность ношения масок в период пандемии коронавируса. По ее словам, в месяц она тратит на услуги такси от 50 до 80 тысяч рублей. Ведущая пожаловалась, что в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги».

В июле Алена Водонаева пожаловалась на мэра Геленджика. По ее словам, Алексей Богодистов не справляется со своими обязанностями, поскольку у жителей курортного города нет воды в квартирах.