Водонаева назвала мужчин без собственного жилья «собаками бездомными»

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева назвала мужчин, у которых нет в собственности жилья, собаками бездомными. По ее мнению, с такими людьми нельзя строить серьезные отношения. Об этом говорится в Instagram-аккаунте ведущей.

Одна из подписчиц Водонаевой задала ей вопрос: «Нормально не хотеть впускать в свою квартиру потенциального молодого человека?» Ведущая написала ответ и выложила его в сториз.

«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — заявила Водонаева.

Ранее ведущая похвасталась покупкой новой квартиры в Геленджике, ради которой она потратила все свои сбережения, отложенные на черный день. «Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты. Теперь у меня две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег, никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее», — поделилась Алена.

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