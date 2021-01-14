Из-за мастурбировавшего перед россиянками таксиста заблокировали весь таксопарк

Сервис такси «Ситимобил» проверил и заблокировал таксопарк, в котором работал петербургский водитель, мастурбировавший перед россиянками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

Таксопарк заблокировали за нарушение правил — выяснилось, что водителя допускали до работы под другим аккаунтом.

В «Ситимобил» объяснили, что у каждого водителя сервиса есть уникальный идентификационный номер, благодаря которому пресекаются попытки регистрации в другом таксопарке после блокировки. Обойти его можно только по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя.

«Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк», — говорится в сообщении.

Сервис пообещал следить за подключением новых водителей в Петербурге, чтобы заблокированный не смог использовать данную схему через другой таксопарк.

Ранее стало известно, что таксиста задержали и опросили. Он утверждал, что смотрел клип, а не порно, и пассажирке показалось, что он мастурбировал. По информации Life Shot, полицейские взяли у водителя биологические образцы, чтобы проверить его причастность к преступлениям, связанным с изнасилованиями.

12 января жительница Санкт-Петербурга рассказала, что таксист, который вез ее в аэропорт Пулково, начал в дороге смотреть порнофильм и мастурбировать. Техподдержка сервиса предложила девушке три промокода на скидку и компенсировала стоимость поездки. 14 января еще одна петербурженка назвалась жертвой таксиста — она рассказала, что тоже ехала в аэропорт и мужчина делал при ней неприличные жесты и призывал посмотреть на это.