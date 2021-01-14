Мастурбировавшего при россиянке таксиста задержали

Таксиста Гуломжона Жураева из Санкт-Петербурга, мастурбировавшего при пассажирке, задержали и опросили. Об этом сообщает Telegram-канал «Life shot».

Мужчина заявил, что смотрел не порно, а музыкальный клип. Стоны, доносившиеся из динамика, он пояснил тем, что случайно прибавил громкость. Водитель также убежден, что пассажирке показалось, что он мастурбировал.

Полицейские, по информации Life shot, взяли у Жураева биологические образцы, чтобы проверить его причастность к преступлениям, связанным с изнасилованиями.

Ранее жительница Санкт-Петербурга заявила, что таксист, который вез ее в аэропорт по дороге начал смотреть порно и мастурбировать. В техподдержке сервиса, с которого было вызвано такси, девушке предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки.

Позже еще одна девушка назвала себя жертвой этого таксиста. По словам россиянки, 14 декабря также по дороге в аэропорт, он начал делать при ней неприличные жесты, призывая взглянуть, несмотря на то что она демонстративно отворачивалась.