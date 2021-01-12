Коллеги мастурбировавшего перед пассажиркой таксиста поймали его

Сотрудники таксопарка в Санкт-Петербурге задержали своего коллегу, который смотрел порно и мастурбировал при пассажирке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сотрудники таксопарка заявили, что Гуломжон Журажон позорит профессию, и поймали его, чтобы передать правоохранительным органам. При этом на него пока никто не заявлял — пассажирка по имени Мария еще не обращалась в полицию. Девушка не может привлечь водителя к ответственности, но планирует добиться наказания для организатора перевозок.

В компании в свою очередь отметили, что попробуют сделать черный список для таксистов с подобным поведением.

Ранее жительница Санкт-Петербурга заказала такси до аэропорта и сняла на видео, как таксист при ней смотрит порно и мастурбирует. По словам девушки, в начале поездки водитель спросил, не торопится ли она. Затем он начал задавать личные вопросы. Позже таксист спросил, не холодно ли девушке на заднем сиденье, объяснил, что сам мерзнет, и резко остановил автомобиль, чтобы помастурбировать.