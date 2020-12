Учитель помастурбировал на камеру и оказался под следствием

Учитель средней школы из Нью-Йорка помастурбировал на камеру во время онлайн-звонка через Google-Meet. Его уволили с работы, и он оказался под следствием, сообщает International Business Times.

По данным правоохранительных органов, преподаватель появился в кадре обнаженным и начал мастурбировать во время видеоконференции. Полицейские не раскрывают, с кем созванивался учитель и намеренно ли он совершил эти действия. Тем не менее его моментально отстранили от работы на время расследования.

«Такому чрезвычайно тревожному предполагаемому поведению не место в наших школах, поэтому мы немедленно доложили об этом в полицию Нью-Йорка», — сказала пресс-секретарь департамента образования города Даниэль Филсон (Danielle Filson).

В октябре 2020 года американский репортер The New Yorker Джеффри Тубин (Jeffrey Toobin) потерял работу после того, как помастурбировал во время общения с сотрудниками радиостанции WNYC через приложение Zoom. Позднее мужчина признался, что не знал о включенной камере. Несмотря на извинения 60-летнего Тубина, руководство издания уволило его после инцидента. Мужчина проработал в The New Yorker более 27 лет.