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12:25, 26 апреля 2024Спорт

Тренера уволили из второго клуба РПЛ за сезон

Воронежский «Факел» объявил об уходе Сергея Ташуева

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Тренера Сергея Ташуева уволили из второго клуба РПЛ за сезон. О его уходе объявил воронежский «Факел». Информация опубликована на официальном сайте клуба.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в "Факеле". Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома», — сказал Ташуев. Он отметил, что решение покинуть клуб связано с семейными обстоятельствами.

В начале сезона Ташуев был уволен из «Ахмата». В «Факел» 65-летний специалист пришел в сентябре 2023 года. Последние четыре игры под его руководством воронежцы проиграли с общим счетом 1:8. На данный момент «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков.

В середине апреля главного тренера уволил также московский «Спартак». Пост покинул испанец Гильермо Абаскаль, временно исполняющим обязанности стал его ассистент Владимир Слишкович.

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      Илья Костин
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