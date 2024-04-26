Тренера уволили из второго клуба РПЛ за сезон

Воронежский «Факел» объявил об уходе Сергея Ташуева

Тренера Сергея Ташуева уволили из второго клуба РПЛ за сезон. О его уходе объявил воронежский «Факел». Информация опубликована на официальном сайте клуба.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в "Факеле". Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома», — сказал Ташуев. Он отметил, что решение покинуть клуб связано с семейными обстоятельствами.

В начале сезона Ташуев был уволен из «Ахмата». В «Факел» 65-летний специалист пришел в сентябре 2023 года. Последние четыре игры под его руководством воронежцы проиграли с общим счетом 1:8. На данный момент «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков.

В середине апреля главного тренера уволил также московский «Спартак». Пост покинул испанец Гильермо Абаскаль, временно исполняющим обязанности стал его ассистент Владимир Слишкович.