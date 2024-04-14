«Спартак» расстался с главным тренером

«Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля

Московский «Спартак» уволил главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Об этом сообщатся на сайте команды.

Руководство красно-белых поблагодарило специалиста за работу в клубе и пожелало ему удачи в карьере. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович. «Чемпионат» сообщил, что Абаскаль уже попрощался с командой.

Ранее назывались претенденты на замену Абаскалю. Среди них были бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич и тренер «Браги» Артур Жорже.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.