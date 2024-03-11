Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»

Черчесов стал кандидатом на замену Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 11 марта председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын проведет встречу с Черчесовым. Отмечается, что решение об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля уже принято.

Ранее Карпов назвал еще одного кандидата на замену Абаскалю. Он сообщил, что «Спартак» может выкупить возглавляющего «Краснодар» серба Владимира Ивича.

10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко назвал Абаскаля причиной неудач команды.