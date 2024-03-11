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13:04, 11 марта 2024Спорт

Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»

Черчесов стал кандидатом на замену Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 11 марта председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын проведет встречу с Черчесовым. Отмечается, что решение об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля уже принято.

Ранее Карпов назвал еще одного кандидата на замену Абаскалю. Он сообщил, что «Спартак» может выкупить возглавляющего «Краснодар» серба Владимира Ивича.

10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко назвал Абаскаля причиной неудач команды.

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