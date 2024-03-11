Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
По информации источника, 11 марта председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын проведет встречу с Черчесовым. Отмечается, что решение об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля уже принято.
Ранее Карпов назвал еще одного кандидата на замену Абаскалю. Он сообщил, что «Спартак» может выкупить возглавляющего «Краснодар» серба Владимира Ивича.
10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко назвал Абаскаля причиной неудач команды.