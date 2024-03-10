«Спартак» потерпел поражение в матче РПЛ

«Спартак» дома проиграл «Факелу» со счетом 0:2 в матче РПЛ

«Спартак» потерпел поражение от «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Москвичи дома проиграли со счетом 0:1. Первый мяч с пенальти забил нападающий воронежцев Евгений Марков. Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев на 66-й минуте оформил автогол. За время матча 11 игроков получили желтые карточки.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» имеет в активе 25 очков и располагается на 11-й строчке.