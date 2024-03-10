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22:12, 10 марта 2024Спорт

Бывший президент «Спартака» назвал причину неудач команды

Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал тренера Абаскаля причиной неудач клуба
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре команды. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-глава красно-белых назвал причиной неудач клуба главного тренера Гильермо Абаскаля. «Видимо, на самом деле его надо менять. Если поначалу это все было интересно, забавно и весело, то сейчас все печально», — заявил Червиченко.

10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от «Факела». Встреча завершилась со счетом 0:2. Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

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      Дарья Коршунова
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