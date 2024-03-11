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00:29, 11 марта 2024Спорт

Названа возможная замена главного тренера «Спартака»

Журналист Карпов: Абаскаля в «Спартаке» может сменить Ивич из «Краснодара»
Владимир Ивич

Владимир Ивич. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» назвал претендента на пост главного тренера «Спартака».

По информации источника, испанца Гильермо Абаскаля на должности главного тренера красно-белых может сменить Владимир Ивич. В настоящее время сербский специалист возглавляет «Краснодар». Отмечается, что выкуп тренера стоит 900 тысяч евро.

10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2. Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко назвал Абаскаля причиной неудач команды.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

Ивич работает с «Краснодаром» с января 2023-го, действующий контракт рассчитан до конца 2024-го. Под его руководством клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.

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