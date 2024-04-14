«Спартак» уволит главного тренера Гильермо Абаскаля

Московский «Спартак» уволит главного тренера, испанца Гильермо Абаскаля. Об этом сообщают источники «Чемпионата» и «Рейтинга Букмекеров».

Отмечается, что специалист уже попрощался с командой. Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович.

7 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» уже приняло решение об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. В качестве претендентов на пост называются бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывший наставник «Краснодара» Владимир Ивич и тренер «Браги» Артур Жорже.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на шестой позиции.