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12:26, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Раде назвали диверсией лишение украинцев консульских услуг

Разумков: лишение украинцев консульских услуг за рубежом является диверсией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Лишение украинцев консульских услуг за границей является диверсией или ошибкой непрофессионала. Об этом заявил депутат Верховной Рады, бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в Telegram.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы находящиеся за рубежом граждане отказались от украинского паспорта и не связывали свое будущее со страной. Экс-спикер Рады подчеркнул, что блокирование консульских услуг для украинцев происходит вопреки закону.

«Украинцы должны возвращаться домой. Но им не дали ни одного адекватного механизма, как вернуться и помогать государству. (...) Кажется, что все это делается умышленно, чтобы обескровить [Украину]», — добавил Разумков.

Причиной таких действий со стороны Киева депутат назвал желание удержать власть любым способом.

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23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ в консульских услугах находящимся за границей украинцам. Глава ведомства сообщил, что поручил «принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста».

Возобновить консульские услуги для военнообязанных украинцев за рубежом могут не раньше 18 мая. По данным МИД республики, это будет связано со вступлением в силу закона о мобилизации.

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      Екатерина Грищенко
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