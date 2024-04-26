Франция и ФРГ захотели уговорить Запад поставить ВСУ системы ПВО

Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж и Берлин хотят поставок ПВО для ВСУ

Франция и ФРГ захотели уговорить страны Запада поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает агентство Reuters.

«Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж работает вместе с Берлином, чтобы убедить других партнеров поставлять больше систем ПВО на Украину», — отмечается в материале агентства.

Ранее немецкий военный эксперт, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил Германии тайно отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Он сослался на недавние тайные поставки американских дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). По его словам, Берлин должен последовать примеру Вашингтона.