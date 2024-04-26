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12:31, 26 апреля 2024Забота о себе

Стоматолог назвала способы избежать лишних пломб

Фото: Filip Rankovic Grobgaard / Unsplash

Для того, чтобы не допустить образования в зубах кариозных полостей, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказала врач-стоматолог клиники «Белая радуга» Гузель Исхакова. Способы избежать установки лишних пломб она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, чтобы не допустить развития кариеса, нужно прежде всего регулярно чистить зубы. «Тщательная гигиена зубов поможет избежать появления зубного налета, кариеса, пародонтита и других проблем с полостью рта. Помимо этого, чистота зубов и здоровые десны способствуют лучшему пищеварению и общему самочувствию», — объяснила она.

Врач также призвала использовать зубную нить для удаления остатков еды из межзубных промежутков и специальный ополаскиватель для устранения бактерий. Кроме того, Исхакова посоветовала пересмотреть диету и употреблять вредные для зубов продукты в меру.

Сладкое и кислое — две вкусные радости, которые могут стать настоящим вызовом для здоровья наших зубов. Сладости, вроде конфет и газировки, обладают высоким содержанием сахара, который является магнитом для бактерий в полости рта. Эти маленькие обитатели создают кислоту, которая разрушает эмаль и способствует развитию кариеса. С другой стороны, кислотные продукты, такие как цитрусовые фрукты и соки, могут также повредить эмаль зубов, делая их более уязвимыми к разрушительному воздействию бактерий

Гузель Исхаковаврач-стоматолог

Также стоматолог порекомендовала использовать защитные средства: фторидные зубные пасты и ополаскиватели. «Фториды укрепляют эмаль и делают ее менее подверженной к разрушению кислотами и бактериям. Регулярное использование таких средств поможет предотвратить появление кариеса и других заболеваний полости рта», — рассказала врач.

Если кариес все-таки развился, нужно лечить его своевременно, а стоматолога посещать три-четыре раза в год для профилактических осмотров и профессиональной чистки, которая способна удалить зубной камень. «Если вы столкнулись с кариозной полостью и у вас уже есть пломба, не забывайте о ней. Регулярные визиты к стоматологу и своевременное лечение помогут предотвратить дальнейшее развитие проблемы и сохранить зубы здоровыми. Пломбы — не только косметическая процедура, но и необходимая мера для сохранения здоровья зубов», — уверена Исхакова.

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Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова предупредила, что стоимость лечения зубов в клиниках различного уровня складывается в зависимости от использования передовых технологий и самого современного оборудования, компетенции и ученых степеней врачей, применения дорогостоящих препаратов. По ее словам, не тратить огромные суммы на масштабное лечение зубов поможет лишь соблюдение правил гигиены полости рта и своевременное лечение.

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      Александра Лисица
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