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11:36, 11 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали единственный способ сэкономить деньги на лечении зубов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Единственным способом сэкономить деньги на дорогостоящем лечении зубов является тщательная гигиена полости рта в сочетании с регулярным профилактическим осмотром у врача, заявила стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова. Об этом она рассказала россиянам в комментарии «Ленте.ру».

Стоимость лечения зубов в клиниках различного уровня складывается в зависимости от использования передовых технологий и самого современного оборудования, компетенции и ученых степеней врачей, применения дорогостоящих препаратов, объяснила Кузьменкова. По ее словам, не тратить огромные суммы на глобальное лечение зубов поможет лишь соблюдение правил гигиены полости рта и своевременное лечение. Для этого Кузьменкова призвала тщательно чистить зубы после еды и дважды в год ходить на осмотр к стоматологу, чтобы при необходимости сразу же лечить поверхностный кариес, что совсем недорого.

Вовремя проведенные профилактические процедуры гораздо дешевле, чем лечение. Кроме этого выбирайте клинику, которой вы доверяете, чтобы не пришлось перелечивать зубы спустя некоторое время

Лилия Кузьменковастоматолог
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Врач отметила, что удивляются стоимости услуг в клинике лишь пациенты, редко посещающие стоматологов. Те же, кто регулярно посещает стоматолога, не так реагируют на счет, но не потому, что привыкли к ценам. Эти люди знают, из чего складывается цена качественного лечения, и их счета намного меньше благодаря профилактике и своевременному лечению, подытожила Кузьменкова.

Ранее Лилия Кузьменкова дала рекомендации по уходу за полостью рта в поездке. Для удобства врач посоветовала брать в путешествие мини-версии привычных гигиенических средств: зубных паст, ирригаторов, жидкостей для полоскания полости рта.

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      Вера Владзиевская
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