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12:35, 27 февраля 2024Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по уходу за зубами в путешествии

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

В путешествия необходимо брать все привычные средства гигиены и придерживаться дисциплины ухода за собой в целом и за зубами в частности, рекомендует стоматолог, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова. В беседе с «Лентой.ру» дала рекомендации по уходу за полостью рта в поездке.

Для удобства в путешествие Кузьменкова посоветовала брать мини-версии привычных гигиенических средств: зубных паст, ирригаторов, жидкостей для полоскания полости рта. При этом она призвала помнить про объем флаконов, чтобы их можно было взять с собой на борт самолета в ручной клади. Кроме того, портативные варианты помогут сэкономить место в багаже.

«Зубную щетку в путешествии следует хранить без футляра, чтобы она успевала просыхать между чистками и не стала рассадником микробов», — рекомендовала стоматолог.

В отпуске хочется расслабиться и не думать ни о чем. Однако игнорировать процедуры с зубами не стоит, чтобы не получить зубную боль или воспаление десен. К тому же соблюдение привычных ритуалов привносит спокойствие и снижает уровень стресса даже в отпуске

Лилия Кузьменковастоматолог

Также Кузьменкова напомнила о важности использования жевательных резинок и конфет с ксилитом. По ее мнению, они приходят на помощь, когда нет возможности полноценно почистить зубы.

Поможет избежать появления налета и размножения болезнетворных бактерий и достаточное употребление воды, продолжила специалистка. Она предупредила: слизистая ротовой полости больше, чем другие части тела, заселена бактериями, и если она будет пересыхать, развития инфекции не избежать.

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Кузьменкова также указала, что в путешествиях стоит помнить об умеренности в еде и не увлекаться сладким. Помимо этого, зубам вредит кислая, острая и любая незнакомая пища. «Если же хочется попробовать все блюда национальной кухни, нужно постараться воздержаться хотя бы от сладкой газированной воды и перекусов, ведь именно они наносят самый большой вред зубной эмали», — подытожила она.

Ранее стоматолог Роман Королев перечислил правила ухода за зубными имплантами. По его словам, проведение антибактериальной терапии — одно из условий, благодаря которому зубные импланты приживутся и прослужат долго.

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      Вера Владзиевская
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