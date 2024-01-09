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09:28, 9 января 2024Забота о себе

Россиянам объяснили правила ухода за зубными имплантами

Фото: SORN340 Studio Images / Shutterstock / Fotodom

Проведение антибактериальной терапии — одно из условий, благодаря которому зубные импланты приживутся и прослужат долго, рассказал стоматолог-имплантолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Роман Королев. В комментарии для «Ленты.ру» врач также объяснил россиянам, как правильно ухаживать за имплантами.

По словам Королева, залог долгой службы импланта — правильный выбор клиники и врача, а также проведение антибактериальной терапии. Она предотвращает развитие инфекции и исключает отторжение имплантата, отметил врач.

Кроме того, важно тщательно следить за гигиеной полости рта, продолжил собеседник «Ленты.ру». Необходимо чистить зубы два раза в день, использовать зубную нить или межзубную щетку для очистки промежутков между зубами и имплантами. Вдобавок к этому раз в полгода обязательна профессиональная гигиена полости рта, добавил Королев.

Наконец, важно регулярно посещать врача для проведения осмотров и коррекции имплантата. Обычно контрольные визиты назначают через месяц, три, полгода и год после имплантации, а затем раз в год. На осмотрах врач проверяет состояние импланта, коронки, костной ткани и десен

Роман Королевстоматолог-имплантолог
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Напоследок эксперт отметил, что при следовании этим правилам импланты станут полноценной заменой зубов. Если соблюсти все эти условия, человек сможет прожить с ними всю жизнь, не вспоминая о когда-то перенесенной операции.

Ранее стоматолог, хирург Артур Тумашевич назвал три стоматологические процедуры, вредящие здоровью. В частности, он включил в этот список обработку зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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